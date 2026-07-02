RÉSUMÉ-EGA fait état de premiers progrès significatifs dans la remise en service d'Al Taweelah et fait le point sur ses performances commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM:
* ANNONCE DES PREMIERS PROGRÈS SIGNIFICATIFS DANS LA REMISE EN SERVICE DU SITE D'AL TAWEELAH ET FAIT LE POINT SUR SES PERFORMANCES COMMERCIALES
* EGA - LE SITE D'AL TAWEELAH A SUBI DES DOMMAGES IMPORTANTS LE 28 MARS, LES ATTAQUES IRANIENNES CONTRE LA ZONE ÉCONOMIQUE DE KHALIFA À ABOU DHABI AYANT ENTRAÎNÉ UN ARRÊT D'URGENCE
* EGA - DEUX EMPLOYÉS ONT ÉTÉ BLESSÉS ET ONT DÛ ÊTRE HOSPITALISÉS; ILS ONT ENTRE-TEMPS QUITTÉ L'HÔPITAL POUR POURSUIVRE LEUR CONVALESCENCE
* EGA - LES TRAVAUX DE RÉPARATION DES INFRASTRUCTURES ENDOMMAGÉES ONT PROGRESSÉ RAPIDEMENT
* EGA - LES SERVICES ESSENTIELS ONT ÉTÉ RÉTABLIS SUR L'ENSEMBLE DU SITE; L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL ET EN ÉLECTRICITÉ DEVRAIT S'ACCÉLÉRER EN FONCTION DES BESOINS DU PROGRAMME DE REDÉMARRAGE
* EGA - LA PRODUCTION DE MÉTAL FONDU VA PROGRESSIVEMENT S'ACCÉLÉRER À MESURE QUE LES CELLULES DE RÉDUCTION SERONT REMISES EN SERVICE, ET IL FAUDRA PEUT-ÊTRE JUSQU’À UN AN POUR ATTEINDRE LES NIVEAUX D’AVANT L’INCIDENT
* EGA - LA FONDERIE D'AL TAWEELAH A PRODUIT SA PREMIÈRE PIÈCE MOULÉE LE 4 MAI
* EGA - À LA RAFFINERIE D'ALUMINE D'AL TAWEELAH, LA PREMIÈRE PRODUCTION D'ALUMINE EST PRÉVUE AU DÉBUT DU 3e TRIMESTRE
* EGA - LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA PRODUCTION DE MÉTAL FONDU NE DEVRAIT PAS DÉPENDRE DE LA MONTÉE EN PUISSANCE COMPLÈTE DE LA RAFFINERIE D'ALUMINE D'AL TAWEELAH
* EGA - LE SITE D'EGA À JEBEL ALI POURSUIT SA PRODUCTION D'ALUMINIUM À PLEINE CAPACITÉ
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