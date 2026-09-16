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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 16 septembre
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 06:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI a récemment mené des discussions avec de grands investisseurs au sujet d’une nouvelle levée de fonds qui porterait la valorisation du créateur de ChatGPT à environ 1 200 milliards de dollars avant son introduction en bourse.

- Les États-Unis font pression sur le Mexique pour qu’il accepte de nouvelles règles concernant les exportations de matériel d’IA, afin d’empêcher les entreprises chinoises et autres sociétés étrangères de contourner les droits de douane.

- Brookfield Asset Management BAM.N a accepté d’acquérir la société australienne Reliance Worldwide dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire qui valorise le fabricant de matériel de plomberie à 2,9 milliards de dollars américains.

- La société singapourienne Grab GRAB.O a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur de services « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) Atome Financial, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la cible à hauteur de 4,5 milliards de dollars.

- Amazon Web Services ne parvient pas à rétablir l'accès à son infrastructure de cloud computing à Bahreïn ni à l'une de ses trois zones d'hébergement de données aux Émirats arabes unis, suite aux dégâts subis pendant la guerre en Iran.

- L’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré que Tesla TSLA.O devait répondre à une série de questions avant le 30 septembre afin de déterminer si l’entreprise avait correctement certifié son robot-taxi autonome « Cybercab » dans le cadre de l’enquête menée par le gouvernement.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

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