RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 10 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- UniCredit s'apprête à finaliser le rachat de Commerzbank ce mois-ci

- Le Botswana va doubler sa participation dans De Beers pour la porter à 30 %

- Les actionnaires de Whitbread rejettent l'offre de l'activiste Corvex visant à obtenir un siège au conseil d'administration

- ExxonMobil envisage un retour au Venezuela après avoir qualifié le pays d’"ininvestissable"

APERÇU

- Le directeur général d’UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a déclaré que toutes les autorisations réglementaires restantes permettant à UniCredit de prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE , la deuxième plus grande banque allemande, seraient obtenues avant la fin du mois de novembre, soit plus tôt que prévu.

- Le Botswana va doubler sa participation dans De Beers pour la porter à 30 %, conformément aux termes de la vente proposée par Anglo American AAL.L de sa participation dans le producteur de diamants à un consortium d'investisseurs, a déclaré le président du pays, confirmant ainsi son soutien à l'opération.

- Whitbread WTB.L , propriétaire de la chaîne Premier Inn, a indiqué que ses actionnaires avaient voté contre la demande de Corvex Management, un investisseur majeur , visant à nommer son candidat, James Gemmel, au conseil d’administration de l’opérateur hôtelier britannique.

- ExxonMobil XOM.N a annoncé avoir signé un protocole d’accord, c’est-à-dire un accord non contraignant, visant à explorer des opportunités potentielles en amont au Venezuela avec la compagnie pétrolière publique PDVSA.