RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 9 novembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O a annoncé qu’il ouvrait une enquête suite à des informations selon lesquelles Jensen Huang aurait été la cible d’une opération d’espionnage étranger, après que le directeur général eut entretenu une relation amoureuse avec une cadre soupçonnée de travailler pour les services de renseignement chinois.

- Le président américain Trump a déclaré qu’il plaisantait en affirmant que le directeur général de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, deviendrait son prochain attaché de presse à la Maison Blanche.

- Intesa Sanpaolo ISP.MI a reçu l'autorisation de la Consob, l'autorité italienne de régulation des marchés, pour racheter sa concurrente de plus petite taille, la Banca Monte dei Paschi di Siena, BMPS.MI l'offre publique d'achat de 35,04 milliards d'euros (39,10 milliards de dollars) devant être lancée dans le courant du mois.

- La banque française Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé d’entamer des discussions concernant une éventuelle fusion de ses activités italiennes avec Banco BPM

BAMI.MI .

- Mitsui Chemicals 4183.T a conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs JSR, conjointement avec la Banque de développement du Japon, détenue par l'État, pour un montant d'environ 8,8 milliards de dollars.

(1 dollar = 0,8961 euro)