RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 3 novembre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fabricant de puces pour l'intelligence artificielle Marvell MRVL.O a accepté d'acquérir Lumentum LITE.O , fabricant de composants optiques pour centres de données , dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 80 milliards de dollars.

- CVR Energy CVI.N , la raffinerie de pétrole contrôlée par l’investisseur Carl Icahn, est sur le point de conclure une transaction de plus de 4 milliards de dollars pour racheter des raffineries à Marathon Petroleum MPC.N , selon des sources proches du dossier.

- Oracle ORCL.N prévoit de lever 20 milliards de dollars par le biais d’émissions obligataires et de ventes d’actions, comme l’ont révélé lundi des documents réglementaires, alors que le géant du logiciel fait appel aux investisseurs pour financer le développement coûteux de ses infrastructures d’intelligence artificielle et de cloud computing.

- Blackstone BX.N et un groupe de fonds de pension canadiens vont investir 3,1 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49,9 % dans la société holding de la société de négoce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T , qui détient sa participation dans le projet LNG Canada, ont annoncé les entreprises.

- Les États-Unis ont attaqué lundi l’île iranienne de Qeshm, ont déclaré des responsables américains. Il s’agit de la dernière d’une série de frappes limitées que Washington a menées secrètement contre ce pays ces dernières semaines, alors que le président Donald Trump évoquait la possibilité d’un accord diplomatique.

- Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré qu’un Learjet 60, qui s’est écrasé dimanche dans un quartier résidentiel du comté de Palm Beach, en Floride, tuant les neuf personnes à bord, pourrait s’être désintégré avant de heurter le sol à grande vitesse.