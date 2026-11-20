Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La société de fintech Bill Holdings BILL.N a annoncé qu'elle allait être rachetée par le groupe de capital-investissement TPG TPG.O , en partenariat avec Corpay CPAY.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6 milliards de dollars .

- Le directeur national de la cybersécurité à la Maison Blanche, Sean Cairncross , quitte son poste de coordination de la politique de cybersécurité, un départ qui intervient alors que l’administration Trump fait face à une vague de cybermenaces liées à ce que l’on pense être de nouveaux modèles d’intelligence artificielle.

- Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que son bureau avait signifié une assignation à comparaître à des fins d’enquête à Nvidia NVDA.O suite à des informations faisant état d’une liaison présumée entre l’ancien directeur général Jensen Huang et une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

- Intuit INTU.O a annoncé avoir accepté de vendre la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant dans le cadre de sa plus importante transaction jamais réalisée.

- Procter & Gamble PG.N a annoncé son intention de supprimer entre 20% et 30% de ses emplois liés à l’approvisionnement en produits d’ici 2030, dans le cadre de l’automatisation croissante de sa chaîne d’approvisionnement.

- Amazon AMZN.O a déclaré qu’un projet de loi du Conseil municipal de New York actuellement à l’étude, exigeant que les opérateurs de livraison du dernier kilomètre soient titulaires d’une licence délivrée par la ville et emploient directement leurs travailleurs plutôt que de recourir à des sous-traitants, « pourrait ajouter jusqu’à 5 dollars » à chaque commande.