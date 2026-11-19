Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Anthropic ANT.O a vendu plus d’actions que prévu et à un prix supérieur à la fourchette indicative lors de son introduction en bourse, avec 980 millions d’actions à 83 dollars chacune, établissant ainsi un record pour la plus grande introduction en bourse de tous les temps.

- Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s’est rendu mercredi à Caracas lors d’une visite inopinée et a signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement par intérim du Venezuela.

- Palo Alto Networks PANW.O a accepté d’acquérir Applied Compute, une start-up de San Francisco spécialisée dans l’intelligence artificielle et fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI, dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 4,5 milliards de dollars.

- Lenovo 0992.HK reste en bonne voie pour atteindre son objectif de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel après avoir enregistré de solides ventes au deuxième trimestre fiscal, la demande en infrastructures d’IA compensant le ralentissement plus marqué des livraisons mondiales d’ordinateurs personnels.

- Carlyle CG.O et KKR KKR.N investissent environ 475 millions de dollars dans Litmus Music, une société spécialisée dans l’acquisition et la gestion de droits musicaux.

- Un haut responsable démocrate de la Chambre des représentants a adressé à la famille Trump et à des responsables de l’administration des avis de conservation de documents, annonçant ainsi les enquêtes prévues pour l’année prochaine.