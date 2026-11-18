Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Securities and Exchange Commission mène actuellement une enquête civile visant à déterminer si les informations communiquées par Nvidia NVDA.O ont induit les investisseurs en erreur, suite au départ de son directeur général Jensen Huang.

- Nvidia a dépassé les attentes de Wall Street lors de la publication de ses premiers résultats trimestriels depuis le départ de Jensen Huang, et le président de son conseil d’administration a déclaré qu’il n’envisageait pas de réintégrer le directeur général évincé.

- La Maison Blanche a retiré mardi la nomination de la Dre Heidi Overton à la tête de la Food and Drug Administration, alors que les doutes s’amplifiaient quant à sa capacité à obtenir les voix nécessaires à sa confirmation.

- L'Iran a lancé des frappes contre des sites militaires américains au Koweït et à Bahreïn tôt mercredi, en représailles aux frappes américaines menées contre l'Iran suite aux attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

- JPMorgan Chase JPM.N a nommé Bregje de Best, sa directrice financière de la banque commerciale et d’investissement, au poste de directrice financière, en remplacement de Jeremy Barnum.

- Anthropic ANT.O prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à un niveau supérieur à celui prévu, en raison d’une forte demande des investisseurs.