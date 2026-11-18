Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
- La Securities and Exchange Commission mène actuellement une enquête civile visant à déterminer si les informations communiquées par Nvidia NVDA.O ont induit les investisseurs en erreur, suite au départ de son directeur général Jensen Huang.
- Nvidia a dépassé les attentes de Wall Street lors de la publication de ses premiers résultats trimestriels depuis le départ de Jensen Huang, et le président de son conseil d’administration a déclaré qu’il n’envisageait pas de réintégrer le directeur général évincé.
- La Maison Blanche a retiré mardi la nomination de la Dre Heidi Overton à la tête de la Food and Drug Administration, alors que les doutes s’amplifiaient quant à sa capacité à obtenir les voix nécessaires à sa confirmation.
- L'Iran a lancé des frappes contre des sites militaires américains au Koweït et à Bahreïn tôt mercredi, en représailles aux frappes américaines menées contre l'Iran suite aux attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
- JPMorgan Chase JPM.N a nommé Bregje de Best, sa directrice financière de la banque commerciale et d’investissement, au poste de directrice financière, en remplacement de Jeremy Barnum.
- Anthropic ANT.O prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à un niveau supérieur à celui prévu, en raison d’une forte demande des investisseurs.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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