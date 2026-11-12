RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 12 novembre

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O s'apprête à démettre de ses fonctions son directeur général, Jensen Huang, à la suite d'allégations concernant deux relations extraconjugales, dont l'une impliquerait une agente présumée des services de renseignement chinois et l'autre une employée de l'entreprise.

- Blackstone Life Sciences BX.N a accepté d’investir jusqu’à 1,5 milliard de dollars afin de soutenir le développement par Pfizer PFE.N du berobenatide, un médicament expérimental à base de GLP-1 destiné au traitement de l’obésité et des pathologies associées.

- Le groupe BHP BHP.AX a nommé Adrian Wood, responsable des projets australiens, au poste de directeur financier. Il succède à Vandita Pant alors que le groupe minier poursuit le développement de grands projets dans les secteurs de la potasse et du cuivre.

- KKR KKR.N et RWE RWEG.DE prévoient d’ investir environ 16 milliards de dollars dans des projets éoliens offshore au Royaume-Uni, en s’associant pour les projets Vanguard West et Vanguard East au large de la côte du Norfolk, en Angleterre.

- Western Union WU.N a annoncé qu’elle mettait fin à son accord de 500 millions de dollars visant à acquérir International Money Express IMXI.O après s’être heurtée à l’opposition des autorités de régulation californiennes, bien qu’Intermex conteste cette décision.

- United Airlines UAL.O a annoncé qu’elle allait bloquer l’accès de ses systèmes aux assistants IA personnels pour la réservation de billets, invoquant des préoccupations liées à la sécurité des données clients, aux achats involontaires et au respect de la réglementation aérienne.