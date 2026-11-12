RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 12 novembre

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
- Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O s'apprête à démettre de ses fonctions son directeur général, Jensen Huang, à la suite d'allégations concernant deux relations extraconjugales, dont l'une impliquerait une agente présumée des services de renseignement chinois et l'autre une employée de l'entreprise.
- Blackstone Life Sciences BX.N a accepté d’investir jusqu’à 1,5 milliard de dollars afin de soutenir le développement par Pfizer PFE.N du berobenatide, un médicament expérimental à base de GLP-1 destiné au traitement de l’obésité et des pathologies associées.
- Le groupe BHP BHP.AX a nommé Adrian Wood, responsable des projets australiens, au poste de directeur financier. Il succède à Vandita Pant alors que le groupe minier poursuit le développement de grands projets dans les secteurs de la potasse et du cuivre.
- KKR KKR.N et RWE RWEG.DE prévoient d’ investir environ 16 milliards de dollars dans des projets éoliens offshore au Royaume-Uni, en s’associant pour les projets Vanguard West et Vanguard East au large de la côte du Norfolk, en Angleterre.
- Western Union WU.N a annoncé qu’elle mettait fin à son accord de 500 millions de dollars visant à acquérir International Money Express IMXI.O après s’être heurtée à l’opposition des autorités de régulation californiennes, bien qu’Intermex conteste cette décision.
- United Airlines UAL.O a annoncé qu’elle allait bloquer l’accès de ses systèmes aux assistants IA personnels pour la réservation de billets, invoquant des préoccupations liées à la sécurité des données clients, aux achats involontaires et au respect de la réglementation aérienne.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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