RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 11 novembre

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le groupe SoftBank 9984.T a laissé entrevoir une approche plus prudente en matière d’investissements dans l’IA après avoir enregistré une perte trimestrielle de 7,1 milliards de dollars, affecté par des charges liées aux équipements de centres de données et par la baisse de la valeur de certains titres de son portefeuille, notamment Coupang CPNG.N .

- Barrick Mining ABX.TO a annoncé avoir déposé une demande en vue de la cotation aux États-Unis d’une participation minoritaire dans ses actifs aurifères nord-américains, proposant une participation minoritaire dans une société dénommée American Barrick Gold.

- OpenAI a indiqué que son chiffre d’affaires avait augmenté d’environ 50 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 10 milliards de dollars au troisième trimestre, bien que la start-up spécialisée dans l’IA reste profondément déficitaire alors qu’elle s’efforce de réduire l’écart avec son concurrent Anthropic ANT.O .

- Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a échappé mardi à une procédure de destitution à la Chambre des représentants, après que les députés républicains ont voté contre une motion visant à le poursuivre en justice pour ses actions en tant que chef du Pentagone.

- Nvidia NVDA.O a annoncé que le cabinet d’avocats Wachtell Lipton mènerait une enquête indépendante visant à déterminer si l’entreprise avait été la cible d’une opération d’espionnage étranger.

- Le fabricant de bagues connectées Oura a annoncé qu’il allait acquérir la société de soins primaires virtuels Counsel Health pour 625 millions de dollars en espèces, dans le cadre de l’élargissement de son offre de services de santé en vue d’une éventuelle introduction en bourse.