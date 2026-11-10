RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 10 novembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Porsche Automobil Holding SE PSHG_p.DE , actionnaire majoritaire de Volkswagen VOWG.DE , a déclaré que le constructeur automobile allemand devait prendre des mesures rapides pour réduire ses coûts et améliorer sa rentabilité, après que ses résultats ont été affectés par des dépréciations sur son investissement.

- La banque italienne Banco BPM BAMI.MI a indiqué que son conseil d’administration allait examiner une proposition reçue de son principal actionnaire, le Crédit Agricole

CAGR.PA , concernant une fusion avec les activités italiennes de la banque française.

- WuXi AppTec a déclaré avoir été retirée d’une liste du Pentagone répertoriant les entreprises chinoises que les États-Unis considèrent comme ayant des liens avec l’armée chinoise. Le Pentagone avait ajouté WuXi AppTec à la liste 1260H en juin. L’entreprise avait intenté une action en justice quelques jours plus tard, affirmant avoir été classée à tort, et avait demandé à un tribunal américain de bloquer cette mesure.

- Qantas Airways QAN.AX a annoncé avoir signé un accord avec Accenture ACN.N portant sur la technologie et l’intelligence artificielle, qui entraînera la suppression d’environ 850 emplois au sein de la plus grande compagnie aérienne australienne.

- Les États-Unis ont évacué lundi des avions américains d’une base de la Royal Air Force en Angleterre à la suite d’une menace iranienne, selon des sources proches du dossier. La nature exacte de la menace pesant sur la base de la RAF à Mildenhall fait toujours l’objet de discussions parmi les responsables américains.