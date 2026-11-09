RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 9 novembre

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Trump affirme qu'il « ne faisait que plaisanter » en demandant au patron de l'UFC d'être son porte-parole

* Le registre des sociétés britannique (Companies House) fait l'objet d'un examen minutieux en raison d'erreurs « généralisées et systémiques »

* Une société de capital-investissement cherche à prendre le contrôle de LIV Golf aux mains du fonds souverain saoudien

* Anthropic conclut un accord de 3,4 milliards de dollars pour produire de l'électricité à partir du gaz destinée à ses centres de données

Aperçu

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il « ne faisait que plaisanter » au sujet de sa proposition faite au patron de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, de devenir son attaché de presse, un jour après avoir fait sensation en évoquant la candidature de ce dirigeant des arts martiaux mixtes à ce poste.

* La fiabilité des données de Companies House fait l’objet d’un nouvel examen après qu’une étude a révélé que près de quatre entreprises britanniques sur dix avaient constaté des divergences entre les informations détenues par l’organisme et leurs propres registres.

* La société de capital-investissement de premier plan BC Partners cherche à obtenir un prêt de faillite de 50 millions de dollars auprès du fonds souverain saoudien PIF — ce que l’on appelle un « financement du débiteur en possession » (debtor-in-possession financing), qui permet à son propriétaire de contrôler la procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) de LIV Golf.

* Anthropic a conclu un contrat colossal portant sur des moteurs à gaz destinés aux centres de données, après avoir obtenu fin septembre des engagements pour 1,7 gigawatt de générateurs à usage intensif, pour un montant de 3,4 milliards de dollars, auprès de OnePWR Solutions, un fournisseur d’équipements basé à San Antonio, au Texas.