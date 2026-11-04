RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 4 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- CVS Health s'apprête à démanteler son empire de la santé évalué à 117 milliards de dollars

- Les États-Unis n'ont pas l'intention de frapper l'Iran dans l'immédiat, déclare Trump au FT

- Sept avions cloués au sol en Europe après des alertes à la bombe

- Unilever va réduire ses coûts d'un milliard d'euros après la scission de sa branche alimentaire

Synthèse

- CVS Health CVS.N étudie actuellement un plan de scission de son empire de la santé, évalué à 117 milliards de dollars, qui séparerait sa chaîne de pharmacies de détail de ses activités d’assurance.

- Les États-Unis n’ont aucun projet immédiat de frapper l’Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, tout en minimisant les spéculations selon lesquelles il se préparerait à intensifier le conflit avec l’Iran après les élections de mi-mandat.

- Sept vols à travers l’Europe ont été cloués au sol et fouillés mardi après avoir reçu une série d’alertes à la bombe à quelques heures d’intervalle.

- Unilever ULVR.L va remanier son modèle opérationnel et réduire ses coûts d’un milliard d’euros d’ici fin 2029, a-t-il annoncé mardi, alors qu’il cherche à convaincre les investisseurs que la scission de son activité alimentaire a ouvert la voie à une croissance plus rapide.