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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 3 novembre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 04:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- Anthropic annonce des engagements de dépenses de 900 milliards de dollars dans l'IA avant son introduction en bourse

- OpenAI recrute un ancien secrétaire de l'armée américaine alors que les forces armées cherchent à étendre l'utilisation de l'IA

- Rio Tinto crée une « zone d'extermination » pour enrayer l'invasion des crapauds buffles

- Le Premier ministre britannique Burnham va annoncer une « nouvelle ère » et une remise à zéro de la dette pour les pays du Commonwealth en difficulté

Aperçu

- Les dépenses d’Anthropic en matière de puissance de calcul augmentent plus rapidement que son chiffre d’affaires. Le groupe a révélé lundi qu’il s’était engagé à dépenser près de 900 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA au cours des prochaines années afin de poursuivre sa croissance fulgurante.

- OpenAI a embauché Dan Driscoll, l’ancien secrétaire de l’armée américaine qui avait démissionné à la suite de tensions avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, alors que l’armée cherche à étendre son utilisation de l’IA pour renforcer la sécurité nationale et la cybersécurité.

- Rio Tinto RIO.AX va consacrer 28 millions de dollars australiens (19,64 millions de dollars américains) à collaborer avec des scientifiques pour transformer une bande de terre située entre l’océan Indien et le Grand désert de sable, en Australie-Occidentale, en une « zone d’extermination » afin d’enrayer la progression de l’une des espèces envahissantes les plus destructrices d’Australie.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham présentera sa vision visant à aider les pays du Commonwealth en difficulté à rééquilibrer leur dette et à ouvrir une « nouvelle ère » pour l’organisation, alors que les dirigeants se réunissent pour le sommet biennal du bloc à Antigua.

(1 dollar américain = 1,4253 dollar australien)

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