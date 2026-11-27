Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- Le Royaume-Uni devra verser une « redevance de participation » supplémentaire en contrepartie d’un accord de réinitialisation avec l’UE

- SAP envisage de supprimer au moins 10 000 emplois

- Altria envisage une offre publique d'achat sur Imperial Brands

- La Banque d'Angleterre va réduire les exigences de fonds propres des banques tout en mettant en garde contre les risques liés à l'IA

Aperçu

- Le Royaume-Uni va verser une « redevance de participation » supplémentaire à l’Union européenne dans le cadre de son accord visant à supprimer les contrôles aux frontières pour les exportations de produits alimentaires et de boissons et à rétablir le lien entre les marchés du carbone

- Le géant allemand des logiciels SAP SAPG.DE envisage de supprimer au moins 10 000 emplois dans le cadre de la restructuration de ses activités visant à s’adapter à l’accélération de l’IA

- Le groupe américain du tabac Altria MO.N envisage de lancer une offre entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L , une opération qui verrait une autre grande société cotée quitter la Bourse de Londres.

- La Banque d’Angleterre prévoit de réduire les exigences de fonds propres des plus grandes banques axées sur le Royaume-Uni, bien qu’elle ait mis en garde contre les risques croissants pour la cybersécurité et les marchés de la dette liés au développement rapide des technologies d’IA