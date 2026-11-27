Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
À la une
- Le Royaume-Uni devra verser une « redevance de participation » supplémentaire en contrepartie d’un accord de réinitialisation avec l’UE
- SAP envisage de supprimer au moins 10 000 emplois
- Altria envisage une offre publique d'achat sur Imperial Brands
- La Banque d'Angleterre va réduire les exigences de fonds propres des banques tout en mettant en garde contre les risques liés à l'IA
Aperçu
- Le Royaume-Uni va verser une « redevance de participation » supplémentaire à l’Union européenne dans le cadre de son accord visant à supprimer les contrôles aux frontières pour les exportations de produits alimentaires et de boissons et à rétablir le lien entre les marchés du carbone
- Le géant allemand des logiciels SAP SAPG.DE envisage de supprimer au moins 10 000 emplois dans le cadre de la restructuration de ses activités visant à s’adapter à l’accélération de l’IA
- Le groupe américain du tabac Altria MO.N envisage de lancer une offre entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L , une opération qui verrait une autre grande société cotée quitter la Bourse de Londres.
- La Banque d’Angleterre prévoit de réduire les exigences de fonds propres des plus grandes banques axées sur le Royaume-Uni, bien qu’elle ait mis en garde contre les risques croissants pour la cybersécurité et les marchés de la dette liés au développement rapide des technologies d’IA(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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