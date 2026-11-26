Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Poundland se retrouve en redressement judiciaire

- L'inflation au Royaume-Uni pourrait atteindre un pic inférieur aux prévisions de la Banque d'Angleterre, selon son gouverneur

- Les fabricants de parfums condamnés à une amende de plus de 500 millions d'euros dans le cadre de l'entente sur les prix d'Unilever

- Le PIF saoudien cherche à céder 25 % de sa participation dans Newcastle United

Aperçu

- La chaîne britannique de magasins à bas prix Poundland s'est placée sous administration judiciaire, mettant en péril 10 500 emplois.

- Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que l’inflation britannique pourrait atteindre un pic à un niveau inférieur à celui qu’il avait prévu il y a quelques semaines seulement, compte tenu de la récente baisse des cours du pétrole, mais il a refusé d’exclure une nouvelle hausse des taux d’intérêt le mois prochain.

- L’Union européenne et le Royaume-Uni ont infligé des amendes à certains des plus grands fournisseurs mondiaux de parfums, tels que les sociétés suisses Firmenich et Givaudan GIVN.S et le groupe américain International Flavors & Fragrances IFF.N , pour un montant total de plus de 500 millions d’euros (549,25 millions de dollars), pour s’être entendus illégalement sur les prix qu’ils facturaient à Unilever ULVR.L pour ses ingrédients.

- Le Fonds public d'investissement saoudien cherche à céder une participation pouvant aller jusqu'à 25 % dans Newcastle United afin de soutenir les investissements dans les infrastructures de ce club de football de Premier League.

(1 dollar = 0,9103 euro)