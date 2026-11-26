Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
À la une
- Poundland se retrouve en redressement judiciaire
- L'inflation au Royaume-Uni pourrait atteindre un pic inférieur aux prévisions de la Banque d'Angleterre, selon son gouverneur
- Les fabricants de parfums condamnés à une amende de plus de 500 millions d'euros dans le cadre de l'entente sur les prix d'Unilever
- Le PIF saoudien cherche à céder 25 % de sa participation dans Newcastle United
Aperçu
- La chaîne britannique de magasins à bas prix Poundland s'est placée sous administration judiciaire, mettant en péril 10 500 emplois.
- Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que l’inflation britannique pourrait atteindre un pic à un niveau inférieur à celui qu’il avait prévu il y a quelques semaines seulement, compte tenu de la récente baisse des cours du pétrole, mais il a refusé d’exclure une nouvelle hausse des taux d’intérêt le mois prochain.
- L’Union européenne et le Royaume-Uni ont infligé des amendes à certains des plus grands fournisseurs mondiaux de parfums, tels que les sociétés suisses Firmenich et Givaudan GIVN.S et le groupe américain International Flavors & Fragrances IFF.N , pour un montant total de plus de 500 millions d’euros (549,25 millions de dollars), pour s’être entendus illégalement sur les prix qu’ils facturaient à Unilever ULVR.L pour ses ingrédients.
- Le Fonds public d'investissement saoudien cherche à céder une participation pouvant aller jusqu'à 25 % dans Newcastle United afin de soutenir les investissements dans les infrastructures de ce club de football de Premier League.
(1 dollar = 0,9103 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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