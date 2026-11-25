Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- Nscale affirme disposer d'une option pour rester une société privée alors que la chute des valeurs technologiques menace son introduction en bourse de 35 milliards de dollars

- D'anciens dirigeants de Petrofac sont accusés d'avoir versé des millions pour remporter des contrats d'une valeur de 3,4 milliards de dollars

- Shein va verser 100 millions de dollars pour régler les accusations américaines selon lesquelles l'entreprise aurait trompé ses clients

- L'UE avertit la France et la Belgique qu'elles doivent remettre leurs finances publiques sur une « trajectoire viable »

Aperçu

- Le directeur général de Nscale, Josh Payne, a déclaré à son personnel que la société disposait de suffisamment de capitaux pour rester privée dans un avenir prévisible, alors que les turbulences sur le marché des valeurs technologiques jettent le doute sur le projet d’introduction en bourse de cette start-up britannique

- Deux anciens dirigeants du prestataire britannique de services pétroliers Petrofac ont été impliqués dans le versement de pots-de-vin afin de décrocher des contrats de plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ont déclaré les procureurs

- Le géant chinois de la mode éphémère Shein 0625.HK versera 100 millions de dollars pour régler un litige avec la FTC américaine concernant des allégations selon lesquelles il aurait induit les consommateurs en erreur sur les délais de livraison, les avis sur les produits et l’origine du coton utilisé dans certains de ses articles

- La Commission européenne a averti la France et la Belgique qu’elles devaient ramener leurs finances publiques, actuellement en mauvais état, sur une « voie durable », et a ajouté que l’Allemagne pourrait se voir infliger des sanctions l’année prochaine en raison de dépenses excessives