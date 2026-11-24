Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
À la une
- Hilco sollicité pour vendre les stocks de Poundland en cas de faillite du distributeur
- L'UE ouvre une enquête antitrust sur un embouteilleur de Coca-Cola
- CrowdStrike va racheter Zscaler pour 44 milliards de dollars alors que les cybermenaces se multiplient
- Le président français Emmanuel Macron propose une « règle d'or » pour le budget français
Aperçu
- Hilco Capital a été sollicité pour superviser la liquidation des stocks de Poundland en cas de faillite du distributeur
- L'UE a ouvert une enquête antitrust afin de déterminer si l'embouteilleur londonien de Coca-Cola a abusé de sa position dominante en restreignant les ventes transfrontalières des boissons gazeuses du groupe américain en Europe
- CrowdStrike CRWD.O a accepté d’acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 43,9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité
- Le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inscrire dans la Constitution une « règle d'or » budgétaire afin de contribuer à l'équilibre des comptes de l'État(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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