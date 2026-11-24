RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 24 novembre

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- Hilco sollicité pour vendre les stocks de Poundland en cas de faillite du distributeur

- L'UE ouvre une enquête antitrust sur un embouteilleur de Coca-Cola

- CrowdStrike va racheter Zscaler pour 44 milliards de dollars alors que les cybermenaces se multiplient

- Le président français Emmanuel Macron propose une « règle d'or » pour le budget français

Aperçu

- Hilco Capital a été sollicité pour superviser la liquidation des stocks de Poundland en cas de faillite du distributeur

- L'UE a ouvert une enquête antitrust afin de déterminer si l'embouteilleur londonien de Coca-Cola a abusé de sa position dominante en restreignant les ventes transfrontalières des boissons gazeuses du groupe américain en Europe

- CrowdStrike CRWD.O a accepté d’acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 43,9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité

- Le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inscrire dans la Constitution une « règle d'or » budgétaire afin de contribuer à l'équilibre des comptes de l'État