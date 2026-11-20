Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Un fonds spéculatif activiste réclame le départ du directeur général d’Accor

- Les États-Unis ont autorisé la vente de puces Nvidia et AMD à des entreprises chinoises

- Nscale met en garde contre son exposition à des fournisseurs figurant sur la liste noire américaine

- Apollo annule un prêt de 2 milliards de dollars prévu pour le propriétaire de Manchester City suite à des infractions aux règles

Aperçu

- Le fonds spéculatif activiste Parvus a demandé au patron du groupe hôtelier français Accor ACCP.PA de démissionner, quelques jours seulement après l'annonce par la société d'une importante opération visant à prendre le contrôle total du groupe hôtelier Ennismore.

- Le gouvernement américain a approuvé les demandes de Nvidia NVDA.O et d’AMD AMD.O visant à exporter des puces d’IA de pointe vers plusieurs entreprises chinoises, comme le révèlent des documents récemment rendus publics, dont certaines que le Pentagone estimait liées à l’Armée populaire de libération.

- Nscale IPO-NSCA.O a révélé à ses investisseurs qu’un de ses fournisseurs pourrait bientôt se retrouver sur la liste noire commerciale des États-Unis, ce qui constitue un nouveau revers pour la start-up britannique spécialisée dans l’IA la plus valorisée, à la veille d’une introduction en bourse prévue à hauteur de 35 milliards de dollars.

- Apollo Global Management APO.N a annulé un prêt de 2 milliards de dollars prévu en faveur du propriétaire de Manchester City après qu’une commission indépendante a jugé le club de football coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League anglaise.