Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
À la une
- Un fonds spéculatif activiste réclame le départ du directeur général d’Accor
- Les États-Unis ont autorisé la vente de puces Nvidia et AMD à des entreprises chinoises
- Nscale met en garde contre son exposition à des fournisseurs figurant sur la liste noire américaine
- Apollo annule un prêt de 2 milliards de dollars prévu pour le propriétaire de Manchester City suite à des infractions aux règles
Aperçu
- Le fonds spéculatif activiste Parvus a demandé au patron du groupe hôtelier français Accor ACCP.PA de démissionner, quelques jours seulement après l'annonce par la société d'une importante opération visant à prendre le contrôle total du groupe hôtelier Ennismore.
- Le gouvernement américain a approuvé les demandes de Nvidia NVDA.O et d’AMD AMD.O visant à exporter des puces d’IA de pointe vers plusieurs entreprises chinoises, comme le révèlent des documents récemment rendus publics, dont certaines que le Pentagone estimait liées à l’Armée populaire de libération.
- Nscale IPO-NSCA.O a révélé à ses investisseurs qu’un de ses fournisseurs pourrait bientôt se retrouver sur la liste noire commerciale des États-Unis, ce qui constitue un nouveau revers pour la start-up britannique spécialisée dans l’IA la plus valorisée, à la veille d’une introduction en bourse prévue à hauteur de 35 milliards de dollars.
- Apollo Global Management APO.N a annulé un prêt de 2 milliards de dollars prévu en faveur du propriétaire de Manchester City après qu’une commission indépendante a jugé le club de football coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League anglaise.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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