Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- "Situational Awareness 2.0": Leopold Aschenbrenner prépare son retour

- JPMorgan cherche à relancer la vente de créances liées aux logiciels, actuellement au point mort, en proposant des baisses de prix importantes

- Un investisseur activiste fait pression pour le démantèlement de Chemring

- General Motors cherche à doubler son chiffre d'affaires dans le secteur de la défense

Aperçu

- Leopold Aschenbrenner prépare une tentative audacieuse pour relancer Situational Awareness, quatre mois seulement après que le fonds spéculatif a failli être renversé par de mauvais paris sur les actions du secteur de l’IA.

- JPMorgan Chase JPM.N propose des concessions importantes pour relancer une vente de dette au point mort liée au groupe de logiciels Qualtrics, soulignant la prime de risque croissante exigée par les investisseurs pour financer des entreprises jugées vulnérables aux bouleversements liés à l’IA.

- Le fonds spéculatif activiste Palliser Capital, qui a pris une participation dans le groupe Chemring (FTSE 250) CHG.L , réclame le démantèlement de cette entreprise britannique du secteur de la défense, arguant qu’elle n’a pas su tirer parti de la forte hausse des budgets militaires européens.

- General Motors GM.O vise à plus que doubler son chiffre d’affaires dans le secteur de la défense pour atteindre 2 milliards de dollars au cours des prochaines années, alors que les entreprises mondiales de défense se tournent vers sa technologie automobile pour accélérer leur production d’armes.