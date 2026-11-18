Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
À la une
- Comment la famille de Jensen Huang a influencé les activités de Nvidia à Singapour
- Nvidia a cessé de publier ses chiffres d'affaires à Singapour alors que son chiffre d'affaires atteignait 104 milliards de dollars
- TPG est sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour le groupe de paiement Bill Holdings
- Trump s'apprête à assouplir les règles en matière de retraite pour les sociétés d'investissement impliquées dans des fautes professionnelles
RÉSUMÉ
-La fille de Jensen Huang a été étroitement impliquée dans l’organisation de la défense publique de Nvidia NVDA.O , contribuant à orienter la réponse de l’entreprise face à la pression médiatique croissante.
-Nvidia a cessé de communiquer l’ampleur de ses activités à Singapour l’année dernière, alors que cette cité-État représentait près de la moitié de son chiffre d’affaires mondial, avec 104 milliards de dollars enregistrés sur place en 2025.
-Le groupe de capital-investissement TPG TPG.O est sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de la société américaine d’automatisation des paiements Bill Holdings BILL.N , après que le cours de l’action de ce groupe de fintech en difficulté a chuté de plus de 80 % par rapport à son plus haut niveau.
- L’administration Trump prévoit de faciliter la gestion des épargnes-retraite professionnelles des Américains par des sociétés d’investissement liées à des activités criminelles ou à des fautes professionnelles, dans le but d’assouplir la réglementation du marché américain de la retraite, qui représente 15 000 milliards de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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