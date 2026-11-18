Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Comment la famille de Jensen Huang a influencé les activités de Nvidia à Singapour

- Nvidia a cessé de publier ses chiffres d'affaires à Singapour alors que son chiffre d'affaires atteignait 104 milliards de dollars

- TPG est sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour le groupe de paiement Bill Holdings

- Trump s'apprête à assouplir les règles en matière de retraite pour les sociétés d'investissement impliquées dans des fautes professionnelles

RÉSUMÉ

-La fille de Jensen Huang a été étroitement impliquée dans l’organisation de la défense publique de Nvidia NVDA.O , contribuant à orienter la réponse de l’entreprise face à la pression médiatique croissante.

-Nvidia a cessé de communiquer l’ampleur de ses activités à Singapour l’année dernière, alors que cette cité-État représentait près de la moitié de son chiffre d’affaires mondial, avec 104 milliards de dollars enregistrés sur place en 2025.

-Le groupe de capital-investissement TPG TPG.O est sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de la société américaine d’automatisation des paiements Bill Holdings BILL.N , après que le cours de l’action de ce groupe de fintech en difficulté a chuté de plus de 80 % par rapport à son plus haut niveau.

- L’administration Trump prévoit de faciliter la gestion des épargnes-retraite professionnelles des Américains par des sociétés d’investissement liées à des activités criminelles ou à des fautes professionnelles, dans le but d’assouplir la réglementation du marché américain de la retraite, qui représente 15 000 milliards de dollars.