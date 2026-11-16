RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 16 novembre

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Jensen Huang évoque son retour à la tête de Nvidia avec ses alliés

- Diamondback est sur le point de conclure un accord de 5 milliards de dollars pour développer ses activités de forage dans le bassin permien, riche en pétrole

- Les États-Unis et leurs alliés signent un accord visant à protéger les chaînes d'approvisionnement en IA face à la Chine

- Johnson & Johnson envisage d'acquérir une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies oculaires pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars

Vue d'ensemble

- Jensen Huang, fondateur de Nvidia NVDA.O , envisage de revenir au poste de directeur général, alors que ses alliés de la Silicon Valley exhortent le conseil d’administration du fabricant de puces à le réintégrer, quelques jours après sa démission suite à des informations faisant état de liaisons avec une espionne chinoise présumée et une subordonnée.

- Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O est en pourparlers pour acquérir un portefeuille de forages auprès de la société privée Double Eagle pour environ 5 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Permien.

- Les États-Unis et leurs alliés, notamment le Japon, l’Australie, Israël et la Grande-Bretagne, ont convenu d’établir une liste des technologies d’IA et des chaînes d’approvisionnement critiques nécessitant une protection accrue, une initiative visant à contrer la Chine.

- Johnson & Johnson JNJ.N s'apprête à acquérir la société privée Ollin Biosciences, spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies oculaires, pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, prolongeant ainsi la vague de transactions dans le secteur des biotechnologies.