RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 14 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Trump supprime les droits de douane sur le whisky irlandais lors de sa visite en Irlande

* Les pays du Golfe reportent les négociations avec l'Iran en raison de l'impasse sur le détroit d'Ormuz

* Burnham promet un “changement de culture” dans la manière dont la Grande-Bretagne mène ses affaires

* Les négociations sur la “réinitialisation” des relations entre l’UE et le Royaume-Uni sont à nouveau reportées en raison des tensions autour des règles “Made in Europe”

* Le family office de Michael Dell est sur le point de conclure un accord pour privatiser un courtier en assurance évalué à 4,1 milliards de dollars

Aperçu

* Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche, à l’issue d’une visite en Irlande, qu’il allait supprimer les droits de douane de 10 % sur le whisky irlandais, une taxe qui s’inscrit actuellement dans le cadre de celles imposées à toutes les exportations de vins et spiritueux de l’Union européenne vers les États-Unis.

* Une réunion à Oman entre les pays du Golfe et l’Iran, prévue lundi pour discuter d’éventuels accords concernant le détroit d’Ormuz, a été reportée .

* Le Premier ministre britannique Andy Burnham rencontrera lundi les dirigeants de plusieurs grandes entreprises afin de discuter de ses projets visant à stimuler la croissance économique.

* Un sommet crucial entre le Royaume-Uni et l’UE a été reporté une nouvelle fois, les deux parties s’opposant sur les nouvelles politiques “Made in Europe” de Bruxelles.

* La société DFO Management, dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , est sur le point de conclure un accord de privatisation concernant la société de courtage en assurance The Baldwin Insurance Group BWIN.O .