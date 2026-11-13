RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 13 novembre

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
À la une
- Jensen Huang, directeur général de Nvidia, démis de ses fonctions à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales
- Burnham vise un accord avec l'UE qui apportera de « réels avantages » au Royaume-Uni
- Mercedes-Benz va suspendre « tous ses futurs investissements » en Allemagne
- Metro Bank se met en vente
Vue d'ensemble
- Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a démissionné après que des révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, ont plongé le fabricant de puces dans la crise et provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.
- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré que la Grande-Bretagne devrait envisager différentes options pour ses futures relations avec l’Union européenne, y compris une réintégration du bloc , réitérant ainsi son message selon lequel le Brexit avait « fait plus de mal que de bien ».
- Le constructeur automobile haut de gamme Mercedes-Benz MBGn.DE suspend tous ses investissements dans ses usines allemandes et envisage la fermeture de certains sites pour faire face au coût élevé de la production automobile dans le pays.
- La banque britannique de taille moyenne Metro Bank MTRO.L s’est mise en vente dans le cadre d’une révision stratégique, ouvrant la voie à un rachat potentiel après plusieurs années d’efforts pour redresser sa situation.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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