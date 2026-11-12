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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 12 novembre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 03:39

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Poundland évite l'effondrement immédiat grâce aux négociations entre son propriétaire américain et des repreneurs

- Healey indique que le Trésor examine un plan de soutien énergétique « dans le pire des cas » pour les ménages britanniques

- La start-up britannique spécialisée dans les puces électroniques Fractile atteint une valorisation de 7 milliards de dollars

- ExxonMobil intente une action en justice contre les règles de l'UE en matière de capture du carbone

Aperçu

- Gordon Brothers, la société d’investissement américaine propriétaire de la chaîne britannique Poundland, a accepté une prolongation du moratoire sur les créances afin de disposer de 10 jours supplémentaires pour trouver un repreneur.

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, travaille sur des « plans d'urgence » pour apporter une aide supplémentaire face à la hausse du coût de la vie en cas d'aggravation de la crise énergétique au Moyen-Orient.

- La start-up spécialisée dans les puces d’IA Fractile a été évaluée à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui a notamment bénéficié du soutien du gouvernement britannique, ce qui en fait l’une des start-ups technologiques les plus valorisées du Royaume-Uni.

- ExxonMobil XOM.N a déposé un recours juridique confidentiel contre les règles de l'Union européenne en matière de capture du carbone.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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