RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 12 novembre

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Poundland évite l'effondrement immédiat grâce aux négociations entre son propriétaire américain et des repreneurs

- Healey indique que le Trésor examine un plan de soutien énergétique « dans le pire des cas » pour les ménages britanniques

- La start-up britannique spécialisée dans les puces électroniques Fractile atteint une valorisation de 7 milliards de dollars

- ExxonMobil intente une action en justice contre les règles de l'UE en matière de capture du carbone

Aperçu

- Gordon Brothers, la société d’investissement américaine propriétaire de la chaîne britannique Poundland, a accepté une prolongation du moratoire sur les créances afin de disposer de 10 jours supplémentaires pour trouver un repreneur.

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, travaille sur des « plans d'urgence » pour apporter une aide supplémentaire face à la hausse du coût de la vie en cas d'aggravation de la crise énergétique au Moyen-Orient.

- La start-up spécialisée dans les puces d’IA Fractile a été évaluée à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui a notamment bénéficié du soutien du gouvernement britannique, ce qui en fait l’une des start-ups technologiques les plus valorisées du Royaume-Uni.

- ExxonMobil XOM.N a déposé un recours juridique confidentiel contre les règles de l'Union européenne en matière de capture du carbone.