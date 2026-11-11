RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 11 novembre

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Un membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre refuse d'exclure des hausses de taux consécutives

- Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, retire son entreprise de la cote de Londres

- Un haut responsable de la Réserve fédérale envisage la plus forte hausse des taux depuis 2022

- Anthropic vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Aperçu

- Les conditions d'une inflation persistante en Grande-Bretagne se concrétisent, a déclaré Clare Lombardelli, vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, laissant entendre qu'elle était susceptible de soutenir une nouvelle hausse des taux d'intérêt après celle de la semaine dernière.

- La société nigériane Dangote Cement DANGCEM.LG a reporté son projet de cotation secondaire à Londres, invoquant la détérioration des conditions de marché, ce qui constitue un revers pour la Bourse britannique.

- La Réserve fédérale devrait relever les taux d’intérêt à court terme en décembre, même si les données indiquent un ralentissement de l’inflation le mois dernier, a déclaré Christopher Waller, gouverneur de la Fed, ajoutant qu’elle devrait envisager une hausse plus importante, d’un demi-point, si la situation en matière d’inflation venait à s’aggraver.

- L'introduction en bourse très attendue d'Anthropic valorisera le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1 400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l'IA qu'elle a contribué à déclencher.