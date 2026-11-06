RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 6 novembre

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada va accélérer la procédure d’obtention de la résidence permanente pour 200 000 résidents temporaires déjà présents sur le territoire, dans le cadre d’une mesure exceptionnelle annoncée dans le budget 2026 du gouvernement fédéral, visant à résorber l’arriéré des demandes d’immigration.

** Le cabinet de conseil international Teneo a étendu ses activités au Canada en nommant Phil Reynolds, ancien responsable de la restructuration chez Deloitte Americas, à la tête de son pôle de conseil financier basé à Toronto, qu’il prévoit de porter à 50 collaborateurs d’ici deux ans.

** Le budget fédéral canadien propose des modifications de la réglementation bancaire afin de renforcer la concurrence dans le secteur financier du pays, caractérisé par une forte concentration, notamment en assouplissant les conditions d’accès pour les nouveaux prêteurs, en élargissant le mandat de l’autorité de régulation bancaire et en augmentant la couverture de l’assurance-dépôts.

NATIONAL POST

** L'aciérie Stelco de Hamilton pourrait reprendre ses activités à l'approche de la date limite fixée par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un différend avec son propriétaire américain, Cleveland-Cliffs CLF.N , concernant l'avenir de ses activités sidérurgiques en Ontario.