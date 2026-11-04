RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 4 novembre

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que Washington avait assoupli ses exigences et fait des concessions dans le cadre de la reprise des négociations commerciales avec Ottawa, même si des progrès supplémentaires étaient encore nécessaires pour parvenir à un accord.

** Google GOOGL.O lance un service d’achats et de paiement instantané basé sur l’intelligence artificielle au Canada via son chatbot Gemini, en partenariat avec de grands détaillants tels que Lululemon LULU.O , Shoppers Drug Mart, Simons et certains commerçants Shopify SHOP.TO .

** Les ventes de logements dans la région du Grand Toronto ont reculé de 7,9 % en glissement annuel en octobre, l’incertitude économique et les inquiétudes liées à l’inflation et au coût du crédit continuant de peser sur les acheteurs potentiels, selon la Chambre immobilière régionale de Toronto.

NATIONAL POST

** Un tribunal de Colombie-Britannique a refusé d’imposer une deuxième amende de 100 000 dollars canadiens (71 576,84 dollars) à la plateforme X d’Elon Musk pour ne pas avoir supprimé une image intime d’une femme partagée sans son consentement, après que la plateforme eut fait valoir que restreindre l’accès à cette image au Canada suffisait à se conformer à une ordonnance antérieure.

** Les Canadiens propriétaires d’une résidence secondaire en Floride seront soumis à des limites plus strictes concernant les augmentations annuelles de l’évaluation foncière, après que les électeurs de cet État américain ont approuvé mardi un amendement constitutionnel qui étend également les exonérations fiscales foncières aux résidents permanents de Floride.

** Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que la banque centrale pourrait devoir intervenir pour contenir les pressions inflationnistes croissantes, alors que la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques accentuent l’incertitude économique, tout en faisant preuve de prudence quant aux futures décisions en matière de taux d’intérêt.

(1 dollar américain = 1,3971 dollar canadien)