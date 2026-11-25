Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
THE GLOBE AND MAIL
** Le géant canadien de la grande distribution Alimentation Couche-Tard ATD.TO , propriétaire de la chaîne Circle K, est en train de finaliser le rachat, pour 8,6 milliards de dollars, du distributeur polonais Zabka Group SA ZAB.WA , tandis que l'attention des investisseurs se tourne désormais vers sa prochaine acquisition potentielle.
** Amazon AMZN.O a enfreint les lois anti-discrimination en mettant fin au recrutement d’un citoyen iranien pour un poste d’ingénieur logiciel à Toronto en raison de sa nationalité, a statué le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
** Un groupe de 12 Premières Nations du nord de la Colombie-Britannique réalise un investissement substantiel dans l’entité TC Energy à l’origine du gazoduc Coastal GasLink, selon des sources du secteur et des Premières Nations.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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