Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le géant canadien de la grande distribution Alimentation Couche-Tard ATD.TO , propriétaire de la chaîne Circle K, est en train de finaliser le rachat, pour 8,6 milliards de dollars, du distributeur polonais Zabka Group SA ZAB.WA , tandis que l'attention des investisseurs se tourne désormais vers sa prochaine acquisition potentielle.

** Amazon AMZN.O a enfreint les lois anti-discrimination en mettant fin au recrutement d’un citoyen iranien pour un poste d’ingénieur logiciel à Toronto en raison de sa nationalité, a statué le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

** Un groupe de 12 Premières Nations du nord de la Colombie-Britannique réalise un investissement substantiel dans l’entité TC Energy à l’origine du gazoduc Coastal GasLink, selon des sources du secteur et des Premières Nations.