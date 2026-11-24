Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
THE GLOBE AND MAIL
**Des dirigeants de Quebecor Inc. QBRb.TO et de Telus Corp. T.TO se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de la proposition de rachat de Quebecor, une semaine après que celle-ci a rendu publique son offre non sollicitée et non contraignante.
**Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump, un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec un espion présumé au service de la Chine.
**Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont globalement présenté un front uni , les deux dirigeants vantant le concept encore embryonnaire d’un nouvel oléoduc traversant le pays, tout en se reprochant mutuellement leur lenteur à lever les barrières commerciales interprovinciales.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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