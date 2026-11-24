Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**Des dirigeants de Quebecor Inc. QBRb.TO et de Telus Corp. T.TO se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de la proposition de rachat de Quebecor, une semaine après que celle-ci a rendu publique son offre non sollicitée et non contraignante.

**Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump, un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec un espion présumé au service de la Chine.

**Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont globalement présenté un front uni , les deux dirigeants vantant le concept encore embryonnaire d’un nouvel oléoduc traversant le pays, tout en se reprochant mutuellement leur lenteur à lever les barrières commerciales interprovinciales.