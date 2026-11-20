Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

Le gouvernement fédéral est prêt à envisager des opérations de rachat qui réduiraient le secteur des télécommunications à trois grandes entreprises, renversant ainsi des décennies de politiques visant à promouvoir la présence de quatre acteurs concurrents.

Deux des plus grands fonds de pension canadiens pourraient réaliser d’importants gains grâce à leurs investissements dans Anthropic ANT.O , les actions du fabricant du chatbot Claude ayant été cotées en bourse pour la première fois jeudi.

L'autorité de régulation bancaire canadienne assouplit les exigences de fonds propres pour les prêts accordés par les petites et moyennes banques, dans le but d'uniformiser les règles du jeu avec les plus grandes banques, alors qu'Ottawa cherche à stimuler la concurrence dans le secteur.