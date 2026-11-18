Voici les principales informations tirées du journal canadien *The Globe and Mail*. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
THE GLOBE AND MAIL
** Le Premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump se sont entretenus mercredi lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen.
** Le Premier ministre canadien Mark Carney a présenté, lors d'un sommet d'affaires asiatique, un projet de nouvel oléoduc vers la côte ouest, qui pourrait répondre à la demande chinoise croissante en pétrole brut canadien.
** La ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, rencontrera vendredi à Toronto le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, ainsi que des représentants du gouvernement de l’Ontario et du syndicat Unifor, dans un dernier effort pour préserver l’usine d’assemblage du constructeur automobile à Brampton.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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