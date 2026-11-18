Voici les principales informations tirées du journal canadien *The Globe and Mail*. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump se sont entretenus mercredi lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen.

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a présenté, lors d'un sommet d'affaires asiatique, un projet de nouvel oléoduc vers la côte ouest, qui pourrait répondre à la demande chinoise croissante en pétrole brut canadien.

** La ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, rencontrera vendredi à Toronto le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, ainsi que des représentants du gouvernement de l’Ontario et du syndicat Unifor, dans un dernier effort pour préserver l’usine d’assemblage du constructeur automobile à Brampton.