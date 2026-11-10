RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 11 novembre

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** GFL Environmental GFL.TO a refusé une offre de rachat de 22 milliards de dollars émanant de fonds de capital-investissement de Wall Street, après que le conseil d’administration du géant de la gestion des déchets eut jugé cette offre insuffisante

** Ottawa soutient un engagement pris par des développeurs d’IA, notamment Anthropic et OpenAI, ainsi que le champion national Cohere Inc., visant à autoriser certains tests indépendants de leurs modèles d’IA, à avertir rapidement en cas de dysfonctionnement et à les désactiver si nécessaire

** L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada procède au licenciement de dizaines d'employés de sa division des actions actives et va fusionner ce département avec une autre unité après plusieurs années de performances insuffisantes