RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 11 novembre

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
THE GLOBE AND MAIL
** GFL Environmental GFL.TO a refusé une offre de rachat de 22 milliards de dollars émanant de fonds de capital-investissement de Wall Street, après que le conseil d’administration du géant de la gestion des déchets eut jugé cette offre insuffisante
** Ottawa soutient un engagement pris par des développeurs d’IA, notamment Anthropic et OpenAI, ainsi que le champion national Cohere Inc., visant à autoriser certains tests indépendants de leurs modèles d’IA, à avertir rapidement en cas de dysfonctionnement et à les désactiver si nécessaire
** L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada procède au licenciement de dizaines d'employés de sa division des actions actives et va fusionner ce département avec une autre unité après plusieurs années de performances insuffisantes(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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