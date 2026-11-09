RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 9 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a ouvert une enquête sur son directeur général et cofondateur, Jensen Huang, après que celui-ci a révélé au conseil d’administration de l’entreprise qu’il avait entretenu une relation avec une dirigeante d’entreprise que les services de renseignement américains avaient identifiée comme étant une espionne chinoise.

- Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a supervisé la rédaction d’une note classifiée avertissant les hauts responsables de l’administration Trump que le directeur général de Nvidia, NVDA.O , Jensen Huang, entretenait une relation étroite avec une espionne chinoise.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pensait que la répression sévère menée par son administration en matière d’immigration, en particulier les expulsions, avait peut-être contribué aux revers essuyés par les républicains lors des élections de mi-mandat.

- Donald Trump a déclaré qu’il “plaisantait simplement” lorsqu’il a laissé entendre que Dana White, le directeur de longue date de l’Ultimate Fighting Championship et proche allié, pourrait devenir le prochain attaché de presse de la Maison Blanche.