RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 29 octobre

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges s'apprête à mettre fin à ses activités , marquant ainsi la fin d'une chute vertigineuse pour ce cabinet de Wall Street vieux de près d'un siècle, qui n'a pas réussi à endiguer l'exode de ses associés.

- Le juge fédéral américain David Carter a rejeté une requête du ministère de la Justice visant à empêcher temporairement la Californie de compter les bulletins de vote par correspondance pour les élections de mi-mandat provenant de plus de 20 000 électeurs inscrits que le ministère soupçonne d’être des non-citoyens.

- Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a fait adopter une mesure autorisant les pharmacies et les médecins agréés à préparer certains peptides non homologués, tandis que les autorités de régulation examinent s’il convient d’autoriser officiellement leur utilisation dans des médicaments préparés sur mesure.

- L’administration Trump a interdit les importations provenant de la société chinoise de génomique BGI et de ses filiales, en raison de leur rôle présumé dans le recours au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans la région chinoise du Xinjiang.