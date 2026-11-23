Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude. - Alice Huang, la Chinoise impliquée dans le scandale entourant l’ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a entretenu des contacts avec un responsable de la principale agence de renseignement chinoise pendant plus d’un an, alors qu’elle entretenait une relation secrète avec ce dirigeant. - Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a refusé d’approuver le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , affirmant que les enquêteurs devaient d’abord établir qui était responsable de la vente de puces de pointe de l’entreprise à la Chine. - La recrudescence des cas de ver de la viande aux États-Unis ne représente aucune menace pour l’approvisionnement en bétail du pays, a déclaré la secrétaire à l’Agriculture Brooke Rollins , en évoquant les efforts couronnés de succès visant à endiguer ce parasite. - Procter & Gamble PG.N prévoit d’augmenter le nombre d’usines capables de fonctionner sans intervention humaine, dans le but de stimuler la productivité et de réduire les coûts jusqu’à 10 milliards de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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