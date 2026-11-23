Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude. - Alice Huang, la Chinoise impliquée dans le scandale entourant l’ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a entretenu des contacts avec un responsable de la principale agence de renseignement chinoise pendant plus d’un an, alors qu’elle entretenait une relation secrète avec ce dirigeant. - Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a refusé d’approuver le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , affirmant que les enquêteurs devaient d’abord établir qui était responsable de la vente de puces de pointe de l’entreprise à la Chine. - La recrudescence des cas de ver de la viande aux États-Unis ne représente aucune menace pour l’approvisionnement en bétail du pays, a déclaré la secrétaire à l’Agriculture Brooke Rollins , en évoquant les efforts couronnés de succès visant à endiguer ce parasite. - Procter & Gamble PG.N prévoit d’augmenter le nombre d’usines capables de fonctionner sans intervention humaine, dans le but de stimuler la productivité et de réduire les coûts jusqu’à 10 milliards de dollars.