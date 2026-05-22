RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 22 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Elon Musk et d'autres dirigeants influents qui ont accompagné le président Donald Trump en Chine espèrent lever les obstacles mis en place par Pékin.

- Le président américain Donald Trump a déclaré avoir reporté un décret qui aurait donné au gouvernement le pouvoir d'évaluer les modèles d'IA avant leur mise sur le marché, en raison de préoccupations concernant "certains aspects" de celui-ci.

- L'administration Trump a annoncé jeudi avoir signé des accords préliminaires visant à fournir un financement de 2 milliards de dollars et à prendre des participations dans neuf entreprises liées à l'informatique quantique.

- Un tribunal français a déclaré jeudi Airbus AIR.PA et Air France AIRF.PA coupables d’homicide involontaire pour leur rôle dans un accident d’avion survenu en 2009 dans l’océan Atlantique.