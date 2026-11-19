Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Les responsables de la Réserve fédérale se sont largement accordés sur le fait que de nouvelles hausses des taux d’intérêt seraient probablement nécessaires, même s’ils ont laissé les taux inchangés lors de leur réunion d’octobre. - Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a obtenu l’autorisation du tribunal d’acheter les données commerciales internes de Spirit Airlines pour 10 millions de dollars, après avoir accepté de nouvelles restrictions concernant l’utilisation de ces données.
- L'administration du président Donald Trump a demandé à la Cour suprême d'intervenir dans un litige concernant les mesures de protection contre l'expulsion des migrants vénézuéliens, cherchant à empêcher l'entrée en vigueur d'une décision rendue par une juridiction inférieure pendant que l'affaire suit son cours. - Le président de la commission de la santé du Sénat a bloqué la nomination par le président Trump de Jim O'Neill à la tête de la Fondation nationale pour la science, prolongeant ainsi la vacance du poste au sein de l'agence.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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