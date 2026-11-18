Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
- Le président américain Donald Trump a exhorté Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à continuer de se battre pour conserver son poste lors d’un entretien téléphonique quelques jours avant la démission de ce dernier.
- Waymo a déclaré avoir temporairement retiré ses véhicules sans conducteur des autoroutes à accès restreint aux États-Unis après que la Californie a interdit à l’entreprise d’exploiter ses voitures autonomes sur les autoroutes.
- L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a suspendu l’installation d’un type de routeur qui aurait contribué à l’arrêt des vols à l’échelle nationale de la semaine dernière, après avoir surchargé les systèmes de communication utilisés par les contrôleurs aériens et les pilotes.
- La Maison Blanche a retiré la nomination du Dr Heidi Overton au poste de commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), à la veille d’un vote crucial de la commission sénatoriale sur sa confirmation.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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