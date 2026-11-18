Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a exhorté Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à continuer de se battre pour conserver son poste lors d’un entretien téléphonique quelques jours avant la démission de ce dernier.

- Waymo a déclaré avoir temporairement retiré ses véhicules sans conducteur des autoroutes à accès restreint aux États-Unis après que la Californie a interdit à l’entreprise d’exploiter ses voitures autonomes sur les autoroutes.

- L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a suspendu l’installation d’un type de routeur qui aurait contribué à l’arrêt des vols à l’échelle nationale de la semaine dernière, après avoir surchargé les systèmes de communication utilisés par les contrôleurs aériens et les pilotes.

- La Maison Blanche a retiré la nomination du Dr Heidi Overton au poste de commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), à la veille d’un vote crucial de la commission sénatoriale sur sa confirmation.