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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 13 novembre
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 06:38

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La vaste gamme d’outils logiciels de Microsoft MSFT.O a connu jeudi des pannes généralisées , privant les entreprises et les employés d’outils essentiels pendant plusieurs heures.

- Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi que Colette Kress, directrice financière de la société, deviendrait directrice générale par intérim, suite à la démission de son dirigeant de longue date, Jensen Huang, qui a admis avoir eu une liaison extraconjugale avec une femme d’affaires que les agences de renseignement américaines soupçonnent d’être une espionne au service de la Chine.

- SpaceX SPCX.O a annoncé qu’elle prévoyait d’investir 74 milliards de dollars pour construire de nouveaux campus de centres de données en Arizona et au Texas, alors que l’entreprise continue d’injecter des fonds dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

- Le gouvernement de Singapour a déclaré que les États-Unis n’avaient guère apporté leur aide dans son enquête sur Alice Huang, la femme au cœur d’un complot d’espionnage qui a conduit à l’ouverture d’une enquête sur Jensen Huang, de Nvidia.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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