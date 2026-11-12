RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 12 novembre

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O s’interroge sur l’ avenir de Jensen Huang, le directeur général de l’entreprise, après les révélations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une cadre sous ses ordres ainsi qu’avec une femme que les services de renseignement américains ont identifiée comme étant une espionne chinoise.

- Agile Robots, une entreprise allemande développant des robots industriels dotés d’intelligence artificielle, a levé 500 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont SoftBank 9984.T et Nvidia, ce qui valorise la start-up à 8,5 milliards de dollars.

- United Airlines UAL.O interdit aux agents d’intelligence artificielle faisant office d’assistants personnels d’accéder aux comptes des utilisateurs et de réserver ses vols, invoquant des préoccupations en matière de confidentialité ainsi que d’autres perturbations ou violations potentielles si aucun être humain n’est impliqué

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a interpellé la semaine dernière le secrétaire au Commerce , Howard Lutnick, pour savoir pourquoi l’administration n’avait pas imposé de restrictions sur les ventes de puces de pointe à Megaspeed.