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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 11 novembre
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 07:52

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Toyota Motor 7203.T a annoncé qu’elle commercialiserait ses mini-camionnettes ultra-compactes de type KEI sur le marché américain à l’intention des clients de flottes à partir du second semestre 2027, dans le cadre d’un lancement limité, après que le président Donald Trump eut encouragé cette initiative.

- Nvidia NVDA.O a engagé le cabinet d’avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour l’aider à mener une enquête sur Jensen Huang, son directeur général et cofondateur, après que celui-ci eut admis avoir eu une relation extraconjugale avec une dirigeante d’entreprise que les services de renseignement américains ont identifiée comme étant une espionne chinoise.

- Les associés du cabinet d’avocats Weil, Gotshal and Manges ont voté en faveur de la liquidation de ce cabinet vieux de près d’un siècle, mettant ainsi fin à plusieurs mois de désorganisation marqués par le départ de nombreux associés.

- Une cour d’appel fédérale a suspendu une ordonnance exigeant de LinkedIn qu’il transmette à l’administration Trump des données privées détaillées concernant un groupe de journalistes dans le cadre d’une enquête sur une fuite, estimant que cette mesure allait trop loin et risquait de révéler l’identité de nombreuses sources confidentielles sans rapport avec l’affaire.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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