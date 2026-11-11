RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 11 novembre

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Toyota Motor 7203.T a annoncé qu’elle commercialiserait ses mini-camionnettes ultra-compactes de type KEI sur le marché américain à l’intention des clients de flottes à partir du second semestre 2027, dans le cadre d’un lancement limité, après que le président Donald Trump eut encouragé cette initiative.

- Nvidia NVDA.O a engagé le cabinet d’avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour l’aider à mener une enquête sur Jensen Huang, son directeur général et cofondateur, après que celui-ci eut admis avoir eu une relation extraconjugale avec une dirigeante d’entreprise que les services de renseignement américains ont identifiée comme étant une espionne chinoise.

- Les associés du cabinet d’avocats Weil, Gotshal and Manges ont voté en faveur de la liquidation de ce cabinet vieux de près d’un siècle, mettant ainsi fin à plusieurs mois de désorganisation marqués par le départ de nombreux associés.

- Une cour d’appel fédérale a suspendu une ordonnance exigeant de LinkedIn qu’il transmette à l’administration Trump des données privées détaillées concernant un groupe de journalistes dans le cadre d’une enquête sur une fuite, estimant que cette mesure allait trop loin et risquait de révéler l’identité de nombreuses sources confidentielles sans rapport avec l’affaire.