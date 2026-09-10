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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 10 septembre
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 07:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le ministère américain de la Justice examine actuellement si Nvidia NVDA.O a tenté de se soustraire à l'examen antitrust concernant un accord qu'il a conclu avec la start-up spécialisée dans les puces d’IA Groq.

- Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a annoncé qu'il quittait cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, invoquant ses craintes quant au comportement irresponsable de celle-ci, qui développerait des systèmes dotés de capacités surhumaines sans mettre en place les mesures de sécurité appropriées.

- La start-up de logiciels Clay a annoncé avoir levé 115 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Wellington Management, valorisant ainsi l’entreprise new-yorkaise à 7,1 milliards de dollars.

- Le département du Trésor américain a annoncé qu’il allait racheter jusqu’à 6 milliards de dollars de sa propre dette à long terme, soit le triple du montant de sa dernière opération de ce type.

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