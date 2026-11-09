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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 9 novembre
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 05:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Meta META.O prévoit de lancer son assistant IA « Muse » au Royaume-Uni d’ici quelques semaines, grâce à des partenariats avec des enseignes de distribution qui devraient permettre aux utilisateurs d’effectuer des achats directement via l’assistant.

* La start-up britannique Wayve a signé un accord pluriannuel avec CoreWeave CRWV.O afin d’utiliser la capacité de calcul de cet opérateur américain de centres de données pour entraîner ses systèmes de conduite autonome.

The Guardian

* Nvidia NVDA.O a déclaré qu’elle lançait une enquête indépendante à la suite d’informations selon lesquelles son directeur général, Jensen Huang, aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère liée à ses relations avec une femme d’affaires chinoise.

* Les bureaux néerlandais de BYD 002594.SZ ont fait l'objet d'une perquisition menée par des huissiers mandatés par Jaguar Land Rover, dans le cadre d'une procédure judiciaire portant sur des allégations de violation des droits de propriété intellectuelle par l'entreprise.

The Telegraph

* Mistral, la start-up française spécialisée dans l’IA soutenue par Emmanuel Macron, cherche à décrocher des contrats dans le domaine de la défense et des infrastructures critiques au Royaume-Uni, tout en se positionnant comme une alternative européenne aux entreprises américaines du secteur de l’IA.

* HSBC HSBA.L , NatWest NWG.L , Barclays BARC.L et Lloyds LLOY.L ont empêché les agents d’IA d’accéder aux comptes clients ou d’effectuer des transactions, en raison des inquiétudes croissantes concernant les risques posés par les bots de gestion financière personnelle.

Sky News

* La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré que le gouvernement envisageait d’interdire aux mineurs de moins de 16 ans l’accès aux places de marché en ligne telles qu’eBay EBAY.O et Vinted.

* Martin Property Group, principal soumissionnaire solvable pour le rachat de Poundland, exhorte le propriétaire , Gordon Brothers, à débloquer des fonds pour réapprovisionner les magasins, alors qu’il cherche à acquérir le distributeur discount en tant qu’entreprise en activité.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BARCLAYS
420,825 GBX LSE -0,75%
COREWEAVE
46,4000 USD NASDAQ +6,28%
EBAY
121,9600 USD NASDAQ -1,13%
HSBC HLDG
1 305,300 GBX LSE -0,16%
LLOYDS BANKING G
96,060 GBX LSE -0,91%
META PLATFORMS
610,1500 USD NASDAQ +0,84%
NATWEST GRP
587,000 GBX LSE -1,05%
NATWEST GRP
393,910 GBX LSE +225,81%
NVIDIA
186,6400 USD NASDAQ +2,78%
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