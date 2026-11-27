Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Les banques risquent de tenter de répercuter sur leurs clients le coût de la hausse d’impôts imposée par le Parti travailliste sur leurs bénéfices, a averti le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, , ce qui porterait un nouveau coup dur à des millions de ménages déjà confrontés à la flambée des coûts hypothécaires et des factures d’énergie.

- Des publicités pourraient apparaître pour la première fois sur l’iPlayer de la BBC, alors que le diffuseur s’apprête à diffuser des programmes de ses concurrents commerciaux dans le cadre des mesures gouvernementales visant à aider les diffuseurs britanniques à rivaliser avec les géants américains du streaming.

The Guardian

- Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique du tabac avec une autre partie.

- L'Espagnol Pablo Hernández de Cos a été désigné comme prochain président de la Banque centrale européenne pour succéder à Christine Lagarde, après avoir obtenu le soutien des plus grands pays de l'UE.

The Telegraph

- La société new-yorkaise Fortress Investment Group cherche un repreneur pour tout ou partie de la chaîne de magasins discount Poundstretcher, à peine un jour après que son principal concurrent, Poundland, a été placé en redressement judiciaire.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham fait face à des demandes émanant de près de 100 députés travaillistes visant à bloquer les forages sur le gisement pétrolier de Rosebank, un quart des députés travaillistes estimant que l’autorisation de ce site en mer du Nord détruirait la crédibilité du Parti travailliste en matière de climat.

Sky News

- L'homme d'affaires basé à Dubaï, Idris Mohammed, qui s'était présenté comme un repreneur potentiel de Poundland quelques jours avant que celui-ci ne soit placé en redressement judiciaire, prévoit de faire une nouvelle offre pour racheter l'enseigne et la sortir de la procédure de redressement.

- Iain Ferguson, président de Crest Nicholson CRST.L , l’un des plus grands promoteurs immobiliers britanniques, s’apprête à démissionner alors que des négociations urgentes sont en cours avec ses créanciers afin de consolider son bilan en difficulté.