Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le discounter britannique Poundland a été placé en redressement judiciaire , mettant en péril 11 000 emplois et 600 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, après l'échec des négociations visant à sauver la chaîne de magasins discount. Des administrateurs judiciaires ont été nommés quelques heures seulement avant l'expiration du délai fixé par le tribunal à minuit.

- Le personnel de la RAF (Royal Air Force) stationné à travers le pays transfère les avions vers des hangars et des abris renforcés pendant la nuit afin de les protéger d’éventuelles attaques de drones.

The Guardian

- Amazon AMZN.O prévoit de commercialiser des voitures au Royaume-Uni dès le début de l’année prochaine dans le cadre de son service Amazon Autos, qui sera lancé « début 2027 », en commençant par des modèles du constructeur coréen Hyundai 005380.KS .

The Telegraph

- Andy Burnham a exclu que les étudiants de l’UE puissent bénéficier du droit de payer les frais de scolarité applicables aux étudiants britanniques, dans le cadre d’un aspect de l’accord qui reste à finaliser avec l’Union européenne.

- L’armée ne peut pas mettre en œuvre ses plans de défense sans investissements supplémentaires, a averti mercredi le National Audit Office (NAO) (l’organisme de contrôle des dépenses publiques), dans un rapport .

Sky News

- Les liaisons ferroviaires entre Londres et Paris assurées par l’opérateur Eurostar ont été annulées mercredi en raison d’une grève imprévue de son personnel.