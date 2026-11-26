Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
The Times
- Le discounter britannique Poundland a été placé en redressement judiciaire , mettant en péril 11 000 emplois et 600 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, après l'échec des négociations visant à sauver la chaîne de magasins discount. Des administrateurs judiciaires ont été nommés quelques heures seulement avant l'expiration du délai fixé par le tribunal à minuit.
- Le personnel de la RAF (Royal Air Force) stationné à travers le pays transfère les avions vers des hangars et des abris renforcés pendant la nuit afin de les protéger d’éventuelles attaques de drones.
The Guardian
- Amazon AMZN.O prévoit de commercialiser des voitures au Royaume-Uni dès le début de l’année prochaine dans le cadre de son service Amazon Autos, qui sera lancé « début 2027 », en commençant par des modèles du constructeur coréen Hyundai 005380.KS .
The Telegraph
- Andy Burnham a exclu que les étudiants de l’UE puissent bénéficier du droit de payer les frais de scolarité applicables aux étudiants britanniques, dans le cadre d’un aspect de l’accord qui reste à finaliser avec l’Union européenne.
- L’armée ne peut pas mettre en œuvre ses plans de défense sans investissements supplémentaires, a averti mercredi le National Audit Office (NAO) (l’organisme de contrôle des dépenses publiques), dans un rapport .
Sky News
- Les liaisons ferroviaires entre Londres et Paris assurées par l’opérateur Eurostar ont été annulées mercredi en raison d’une grève imprévue de son personnel.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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