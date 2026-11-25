Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
The Times
- L'aéroport londonien de Gatwick a désactivé son système automatisé de paiement à l'arrivée après qu'il a été piraté, ce qui pourrait avoir exposé les données de certaines cartes bancaires de clients.
- Deux anciens cadres supérieurs de Petrofac, prestataire britannique de services pétroliers, auraient versé des millions en pots-de-vin pour tenter de remporter des contrats de plusieurs milliards de dollars dans le Golfe, a-t-on appris devant le jury.
The Guardian
- Le Royaume-Uni ne serait pas tenu de suivre l'UE et d'appliquer des droits de douane sur les importations de voitures chinoises, selon une proposition irlandaise qui permettrait au Royaume-Uni d'être inclus dans la nouvelle législation « Made in Europe » du bloc.
The Telegraph
- Le constructeur automobile Ineos Automotive s'apprête à vendre son usine européenne au géant chinois BYD 002594.SZ avant une délocalisation majeure vers les États-Unis.
- L'autorité britannique de surveillance financière, la Financial Conduct Authority, a déclaré qu'elle « n'hésiterait pas » à sévir contre toute entreprise fournissant des services financiers par le biais d'un bot IA sans l'autorisation du régulateur.
Sky News
- Alison Rose, l’ancienne directrice générale de NatWest, quitte le groupe britannique de fintech FNZ Group après seulement un an, dans le cadre d’une profonde restructuration qui entraînera la suppression de près d’un quart de ses effectifs.
- L'investisseur américain en capital-investissement Staple Street Capital soutient une offre allemande de dernière minute visant à racheter Poundland et à sauver le distributeur discount de la mise en redressement judiciaire.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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