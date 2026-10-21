RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 21 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La banque britannique NatWest NWG.L a essuyé de vives critiques de la part du syndicat Unite après avoir demandé à plus de 30 000 de ses employés de travailler au bureau au moins deux jours par semaine.

* Cornish Metals TIN.L , qui vise à relancer la production d’étain en Cornouailles, a obtenu le soutien de Glencore GLEN.L grâce à un investissement de 11,2 millions de livres sterling (14,98 millions de dollars).

The Guardian

* Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N a annoncé son intention de supprimer jusqu’à 1 400 emplois au sein de ses activités au Royaume-Uni et en Irlande, invoquant une forte augmentation des taxes britanniques sur les jeux d’argent.

* Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a imputé à un incident électrique survenu dans ses installations de cloud computing situées à Londres la panne qui a perturbé le fonctionnement des tribunaux et des services bancaires britanniques.

The Telegraph

* Diageo DGE.L , le fabricant du Johnnie Walker, a présenté ses excuses après qu’un déversement de produits chimiques dans la rivière Moray a causé la mort d’un grand nombre de poissons et d’autres animaux sauvages.

* L’autorité britannique de la concurrence a proposé d’obliger Apple AAPL.O à assouplir sa mainmise sur les paiements sans contact en réduisant les frais et en supprimant les barrières techniques, afin d’aider les services concurrents à rivaliser avec Apple Pay.

Sky News

* Le groupe des principaux créanciers de Thames Water a désigné l’ancien membre du gouvernement britannique John Hutton comme président indépendant désigné, afin d’aider à obtenir un soutien pour cette entreprise de distribution d’eau en difficulté.

* Le gisement de gaz britannique de Jackdaw devrait recevoir l’autorisation de la part de la secrétaire d’État à l’Énergie, Miatta Fahnbulleh, ce qui pourrait mettre fin à près de deux ans d’incertitude concernant ce projet.

The Independent

* Amazon AMZN.O s'est engagé à créer 30 000 emplois de premier échelon pour les jeunes au Royaume-Uni d'ici 2030.

(1 dollar = 0,7478 livre sterling)