Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l’intelligence artificielle, dirigée par Demis Hassabis, lauréat du prix Nobel et cofondateur de Google DeepMind, a levé 5 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position parmi les plus grandes start-ups du Royaume-Uni.

- Les anciens magasins de centre-ville de WH Smith SMWH.L ont été mis en vente , un an et demi seulement après leur rachat par un fonds d’investissement privé et leur rebaptisation sous le nom de TG Jones.

The Guardian

-La société britannique Imperial Brands IMB.L va supprimer jusqu’à 4 600 emplois, soit près d’un cinquième de ses effectifs, d’ici 2030, a-t-elle annoncé mardi, alors que le fabricant de tabac resserre la vis sur ses coûts.

The Telegraph

- Le géant danois de la grande distribution, propriétaire de la chaîne de magasins discount Netto, a renoncé à une offre de sauvetage potentielle de Poundland, invoquant une opposition politique croissante concernant le processus de vente.

Sky News

-Blackstone BX.N , la société d’investissement américaine, fait partie d’un groupe de géants financiers mondiaux en négociations pour aider à financer une vague de construction de salles de sport dans le cadre du lancement européen de la National Basketball Association (NBA).

- Sony 6758.T a repoussé à Londres une plainte d'une valeur de près de 2 milliards de livres sterling (2,64 milliards de dollars) qui alléguait que la « position de monopole » du fabricant de la PlayStation avait fait grimper les prix des jeux vidéo, après qu’un tribunal eut rejeté l’intégralité de la plainte.

(1 dollar = 0,7562 livre sterling)