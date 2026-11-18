Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
The Times
- Une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l’intelligence artificielle, dirigée par Demis Hassabis, lauréat du prix Nobel et cofondateur de Google DeepMind, a levé 5 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position parmi les plus grandes start-ups du Royaume-Uni.
- Les anciens magasins de centre-ville de WH Smith SMWH.L ont été mis en vente , un an et demi seulement après leur rachat par un fonds d’investissement privé et leur rebaptisation sous le nom de TG Jones.
The Guardian
-La société britannique Imperial Brands IMB.L va supprimer jusqu’à 4 600 emplois, soit près d’un cinquième de ses effectifs, d’ici 2030, a-t-elle annoncé mardi, alors que le fabricant de tabac resserre la vis sur ses coûts.
The Telegraph
- Le géant danois de la grande distribution, propriétaire de la chaîne de magasins discount Netto, a renoncé à une offre de sauvetage potentielle de Poundland, invoquant une opposition politique croissante concernant le processus de vente.
Sky News
-Blackstone BX.N , la société d’investissement américaine, fait partie d’un groupe de géants financiers mondiaux en négociations pour aider à financer une vague de construction de salles de sport dans le cadre du lancement européen de la National Basketball Association (NBA).
- Sony 6758.T a repoussé à Londres une plainte d'une valeur de près de 2 milliards de livres sterling (2,64 milliards de dollars) qui alléguait que la « position de monopole » du fabricant de la PlayStation avait fait grimper les prix des jeux vidéo, après qu’un tribunal eut rejeté l’intégralité de la plainte.
(1 dollar = 0,7562 livre sterling)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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