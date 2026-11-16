 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 novembre
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 03:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Gordon Brothers, les propriétaires américains de la chaîne de magasins discount Poundland, s'apprêtent à une rencontre avec le secrétaire d'État au Commerce, Jonathan Reynolds, alors que la recherche d'un repreneur pour l'entreprise reprend de plus belle.

The Guardian

- Les propriétaires américains de Poundland ont également débloqué des fonds afin d’aider la chaîne de magasins discount à réapprovisionner temporairement ses rayons: 16 millions de produits alimentaires ont ainsi été expédiés vers 600 magasins au Royaume-Uni et en Irlande au cours du week-end.

The Telegraph

- Wing, filiale d'Alphabet GOOGL.O , prévoit de lancer pour la première fois au Royaume-Uni des livraisons par drone aux particuliers et devrait tester un service de livraison aérienne du “dernier kilomètre” près de Birmingham l’année prochaine.

Sky News

- La société technologique britannique Chip offre aux investisseurs particuliers la possibilité d’acheter ses actions sur le nouveau marché des titres privés de la Bourse de Londres, pour une valorisation avoisinant les 210 millions de livres sterling (277,51 millions de dollars).

- L'éditeur britannique Future FUTR.L , propriétaire de Go Compare, la plateforme de comparaison de prix, envisage de céder sa branche B2B.

The Independent

- Jaguar Land Rover TAMO.NS a déclaré que son programme de départs volontaires se déroulait “étonnamment comme prévu” et qu’environ 3 000 employés quittaient déjà l’entreprise, les dirigeants affirmant que le personnel disposerait toujours du “talent et des compétences” nécessaires pour faire avancer l’entreprise.

(1 dollar = 0,7567 livre sterling)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

ALPHABET-A
295,7700 USD NASDAQ -0,98%
FUTURE
310,800 GBX LSE -1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des employés travaillent dans une usine de mobilier d'extérieur à Hangzhou
    Chine-Production industrielle et ventes au détail décevantes en octobre
    information fournie par Reuters 16.11.2026 03:55 

    PEKIN, 16 novembre (Reuters) - ‌La croissance de la ​production industrielle en Chine a ralenti en octobre, s'établissant à ​un niveau inférieur au consensus, montrent ​des données officielles ⁠publiées lundi, tandis que ‌les ventes au détail ont également progressé ... Lire la suite

  • La capitale du Rwanda, Kigali, le 23 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Cinq pays européens vont envoyer des migrants au Rwanda
    information fournie par AFP 16.11.2026 03:15 

    Cinq pays de l'UE, dont l'Allemagne et le Danemark, vont annoncer lundi la signature d'un accord avec le Rwanda pour créer les premiers centres pour migrants expulsés d'Europe. Ce projet de "hubs de retour", qui fait bondir les défenseurs des droits humains, va ... Lire la suite

  • Salon international des importations de Chine à Shanghai
    J&J sur le point de racheter Ollin Biosciences pour $3,4 mds - FT
    information fournie par Reuters 16.11.2026 02:13 

    16 novembre (Reuters) - Johnson & Johnson pourrait ‌annoncer dès lundi un accord en vue d'acquérir ​la société de biotechnologie texane Ollin Biosciences pour un montant qui pourrait atteindre 3,4 milliards de dollars, a ​rapporté dimanche le Financial Times,

  • Des dirigeants et des personnalités se rassemblant sur scène lors de la cérémonie d'ouverture du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le 15 novembre 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Francophonie : l'OIF vers un vote à haut risque pour le poste de secrétaire général
    information fournie par AFP 16.11.2026 01:51 

    Sauf rebondissement de dernière minute, l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au cœur d'un bras de fer entre République démocratique du Congo et Rwanda, se décidera pour la première fois lundi par un vote à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,56 -1,45%
Or
3 870,86 -0,25%
EUR/USD SPOT
1,10178 -0,08%
NVIDIA
162,85 -2,01%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank